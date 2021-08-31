Mersin Üniversitesi ile Göç İdaresi, göçü kent yararına dönüştürmek için protokol imzaladı
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Mersin Üniversitesi ile Göç İdaresi, göçü kent yararına dönüştürmek için protokol imzaladı

Mersin Üniversitesi ile Göç İdaresi, göçü kent yararına dönüştürmek için protokol imzaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MERGÖÇ) ile Mersin Valiliği Göç İdaresi arasında, göçün kente etkilerinin araştırılarak, kent yararına politikalar üretilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (MERGÖÇ) ile Mersin Valiliği Göç İdaresi arasında, göçün kente etkilerinin araştırılarak, kent yararına politikalar üretilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Mersin Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, İl Göç İdaresi ile Mersin'de göç ile ilgili bütün konularda kurumlar arası bilgi alışverişi sağlamayı hedefleyen bir iş birliği protokolü imzalandı. MERGÖÇ Müdürü Doç. Dr. Esra Dik ve Mersin İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday tarafından imzalanan protokol kapsamında gerçekleştirilecek projelerden elde edilecek bilgiler ışığında, MERGÖÇ'ün uzman akademik ekibi yapacağı kapsamlı araştırma ve analizler ile göçün etkilerini kent yararına dönüştürecek politika önerileri sunacak.

İmzalanan protokol ile "Mersin'de Bulunan Yabancı Girişimcilerin Kent Ekonomisine Katkısı ve Geleceğe Dönük Girişim ve İstihdam Alanlarının Belirlenmesi" adındaki ilk proje ise hayata geçirildi. Törende, projenin yürütücüsü Dr. Nuran Coşkun da yabancı uyrukluların kent ekonomisine olan etkilerini analiz eden çalışmanın ilk bulgularını paylaştı.

Proje ekibinde İl Göç İdaresi Müdürü Hüseyin Kemal İlday, İl Göç Uzmanı Kemal Doğru, MERGÖÇ Müdürü Doç. Dr. Esra Dik, MERGÖÇ Koordinatörü Kandemir Atçeken, Dr. Nuran Coşkun ve Arş. Gör. Muhammed Erkam Doğru yer alıyor. - MERSİN

Mersin Üniversitesi ile Göç İdaresi, göçü kent yararına dönüştürmek için protokol imzaladı
Mersin Üniversitesi ile Göç İdaresi, göçü kent yararına dönüştürmek için protokol imzaladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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