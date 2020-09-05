MERSİN Trafikte dehşet anları; avukat çifti aracıyla sıkıştırdı Trafikte dehşet anları; avukat çifti aracıyla sıkıştırdıMERSİN'in Erdemli ilçesinde trafikte 4 kişi tarafından tehdit edildiğini ileri süren Avukat Mustafa Doğan ile meslektaşı eşi Büşra Doğan, şikayetçi oldu.

Trafikte dehşet anları; avukat çifti aracıyla sıkıştırdı

MERSİN'in Erdemli ilçesinde trafikte 4 kişi tarafından tehdit edildiğini ileri süren Avukat Mustafa Doğan ile meslektaşı eşi Büşra Doğan, şikayetçi oldu. Çiftin trafikte otomobille sıkıştırıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Arpaçbahşiş Mahallesi Yeniyol mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mersin Barosu üyesi avukat Mustafa Doğan, eşiyle seyir halindeyken bir otomobil sürücüsü tarafından yolda sıkıştırılıp, tehdit edildi. Doğan ve eşinin, kırmızı ışıkta beklerken, arkasındaki araçtan inen 4 kişi tarafından silahlı ve sözlü olarak tehdit edildiği öne sürüldü. Daha sonra ilerleyen Doğan, eşi Büşra Doğan ile birlikte Erdemli Adliyesi'nde suç duyurusunda bulundu.

'CAMLARA YUMRUK ATIP, ARACI TEKMELEDİLER'

Yaşadıklarını Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine anlatan Mustafa Doğan, "Eşimle birlikte balayından dönüşümüzde Erdemli'ye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi'nde seyir halindeyken arkamızdan gelen araç 7-8 defa selektör yapmak suretiyle şerit değiştirmemizi istedi. Ama kırmızı ışık vardı ve şerit değiştirmem çok zordu. Daha sonra aracımızın yanına yaklaştılar ve hakaretler etmeye başladılar. Eşim panik atak ve çok korktu. Daha sonra bizi sıkıştırdılar ve kaza yapmamıza neden olacaklardı. Daha sonra ben hemen aracımı durdurdum yanımıza geldiler aracımızı içten kilitledik. Aracımızın camlarına yumruk atıp kaportayı tekmelediler. Aracımıza maddi hasar verdikten sonra hemen aracımla olay yerinden uzaklaştım. Trafik magandalarından şikayetçi olduk. İnşallah gerekli cezayı alırlar" dedi.

Kaynak: DHA