MERSİN Tarihi Karamancılar Konağı restore edilerek işlevsel hale getirilecek
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ QUIZ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› MERSİN Tarihi Karamancılar Konağı restore edilerek işlevsel hale getirilecek - Haber
Mustafa Kemal Atatürk, Mersin, Güncel

MERSİN Tarihi Karamancılar Konağı restore edilerek işlevsel hale getirilecek

Tarihi Karamancılar Konağı restore edilerek işlevsel hale getirilecekMERSİN koruma altında olan kentin eski yerleşim alanı yer alan ve Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı tarihi Karamancılar Konağı'nı restore edilerek işlevsel hale getirilecekBüyükşehir Belediyesi...

10.03.2020 14:43 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:48
MERSİN Tarihi Karamancılar Konağı restore edilerek işlevsel hale getirilecek

Tarihi Karamancılar Konağı restore edilerek işlevsel hale getirilecek

MERSİN koruma altında olan kentin eski yerleşim alanı yer alan ve Milli Mücadele döneminde Mustafa Kemal Atatürk'ün kaldığı tarihi Karamancılar Konağı'nı restore edilerek işlevsel hale getirilecek

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, Etüt ve Projeler Dairesi Başkanı Kamuran Özkaralar ve ekibi, Mersin Üniversitesi Öğretim Üyeleri ile Restorasyon Uzmanı Saadet Sayın ile bir araya gelerek, Karamancılar Konağı'nın çalışmaları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Konağın bulunduğu bölgede saha gezisi yapan ekip, yürütülen çalışmaları yerinde görerek binanın içini gezdi.

Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy, belediye olarak geçtiğimiz yıl yaz aylarından itibaren bölgeyi ele aldıklarını, Karamancılar Konağı'nı yeniden Mersin'e yakışır şekilde, tarihi ve kültürü ortaya çıkarmak, yaşamın içerisine katmak konusunda çalışma yürüttüklerini dile getirdi.

Karamancılar Konağı'nı kamulaştırdığını ve müze olarak tasarlanan yapının proje anlamındaki çalışmalarının bittiğini ifade eden Ulusoy, "Burayla ilgili çalışmalar şu anda bitmiş durumda. Proje anlamındaki çalışmalardan söz ediyorum. Koruma Kurulu süreçleri tamamlandı. Şu anda askı ihalesi yapıldı ve binanın askıya alınması işlemi devam ediyor. Bu işlemden sonra da restorasyon ihalesine, restorasyon projesine başlayacağız" dedi.

Yapının restore edilirken özgün niteliklerini ortaya çıkarılmasının ve izlenebilir hale getirilmesinin önemli olduğunu dile getiren Restorasyon Uzmanı Mimar Saadet Sayın, 'Belediyemiz bir çalışma yapıyor, yapının özgün hali izlenirken bir de kentlinin de kullanabileceği, kentlinin burada zaman geçirebileceği bir mekana dönüşmesi bağlamında çalışılıyor. Bu müze de olabilir. Çocukların da katılabileceği, gençlerin de vakit geçirebileceği bir mekana dönüşecek diye düşünüyorum" diye konuştu.

Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Doç. Dr. Meltem Uçar, bölgenin tarihi kent merkezi olduğunu, ancak zaman içinde atıl kalarak canlılığını kaybettiğini ifade ederek, "Asıl amacımız bu tarihi kent merkezini tekrar Mersin hayatına dahil etmek. Herkesin hafızasındaki yerini, binanın yeniden kullanımı ile geri döndürmek istiyoruz. Bu bina özellikle güzel ve önemli bir bina, onun için yeniden işlevlendirerek kente kazandırılması için birlikte çalışıyoruz" ifadesini kullandı.

MERSİN Tarihi Karamancılar Konağı restore edilerek işlevsel hale getirilecek

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

MERSİN Tarihi Karamancılar Konağı restore edilerek işlevsel hale getirilecek

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu Haber
İranlı hemşire hüngür hüngür ağlayarak çağrıda bulundu
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme Haber
Koronavirüsün dünyaya yayıldığı Çin'de yüzleri güldüren gelişme
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek Haber
Bakan'dan korkutan açıklama: Virüsün ülkede olma ihtimali çok yüksek
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi Haber
30 yıllık papaz Müslüman oldu! Sebebi ise günümüzün en büyük krizi
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü Haber
Maskeli erkek yolcu, elini ağzına götürüp defalarca direğe sürdü
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı Haber
Amerikalı vali açıkladı! Türkiye'den dönen kadında koronavirüs çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Ali Babacan Donald Trump Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Sadi Konuk Levent Can Dilek Yaman
Spor Ersun Yanal Sergen Yalçın İsmail Kartal Emre Belözoğlu Fernando Muslera
Daha Fazla İran Kadın Petrol İtalya
Şu an buradasınız: MERSİN Tarihi Karamancılar Konağı restore edilerek işlevsel hale getirilecek - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2020 15:18:16. #1.14#