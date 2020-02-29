29.02.2020 15:31 | Son Güncelleme: 29.02.2020 15:36

Mersin şehidi Osman Ak son yolculuğuna uğurlandı

SURİYE'nin İdlib kentinde düzenlenen hava saldırısında şehit olan 33 askerden Piyade Uzman Onbaşı Osman Ak'ın (23) cenazesi memleketi Mersin'in Silifke ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

Bekar olan Uzman Onbaşı Osman Ak için Silifke ilçesi Göksu Park Anıt Meydanı'nda düzenlenen törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Silifke Kaymakamı Ersin Emiroğlu, babası Muhammet Ak ve annesi Meral Ak, kardeşi Ankara'da görevli Uzman Çavuş Coşkun Ak, askeri erkan, yakınları ve 5 bin kişi katıldı. Üniformasıyla törene katılan Coşkun Ak, annesi ve babasıyla birlikte tabuta sarılan gözyaşı döktü. Anne ve baba yakınları tarafından teselli edilmeye çalışıldı. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı götürüldüğü Silifke'nin Yeğenli Mahallesi mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Kaynak: DHA

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