Mersin oto yıkamacıda 4 genç neden öldü?

Mersin oto yıkamacıda 4 genç neden öldü?
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Mersin'de bir oto yıkama dükkanında meydana gelen olayda hayatını kaybeden gençlerden birinin otomobili park halindeki yerinden alıp içeri doğru götürmesini gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülere yansıyan aracın egzozundan çıkan karbonmonoksit gazının gençlerin ölümüne neden olduğu üzerinde durulduğu öğrenildi. Mersin oto yıkamacıda 4 genç neden öldü?

Olay, gece merkez Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'nde bulunan oto yıkama iş yerinde meydana geldi. Çocuklarına ulaşamayan ailelerin durumu bildirmesi üzerine polis ekipleri, iş yeri sahibi olduğu öğrenilen Arda G.'ye (22) ait dükkana gitti. Kepengi kapalı olan iş yerinden araç sesi geldiğini fark eden ekipler, içeri girdiklerinde otomobilin içinde 3, dışında ise bir gencin hareketsiz yattığını gördü. Peki, Mersin oto yıkamacıda 4 genç neden öldü?

MERSİN OTO YIKAMACIDA 4 GENÇ NEDEN ÖLDÜ?

İş yerinde ayrıca bir köpeğin de telef olduğu belirlendi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, gençlerin hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemede ölen gençlerin iş yeri sahibi Arda G. (22), Yiğithan U. (25), Abdulvahit B. (25) ve Batuhan A.'nın (18) oluğu belirlendi.

"KARBONMONOKSİT GAZI ZEHİRLENMESİ" ŞÜPHESİ

Gençlerin cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Mersin Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayın ilk bilgilere göre araçtan çıkan karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu meydana geldiği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedenlerinin yapılacak otopsi sonrası netleşeceği bildirildi.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Hayatını kaybeden 4 gencin, ölümüne neden olan otomobilin park halindeki yerinden alınıp içeri doğru götürülmesini gösteren güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde gençlerden birinin de aracın yanın geldiği ardından da otomobolin girdiği iş yerine giderek kapıyı açıp kapattığı yansıdı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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