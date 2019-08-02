MERSİN Kasap adaylarına uygulamalı kurs

Kasap adaylarına uygulamalı kurs

Mersin'in Tarsus ilçesindeki kasap adaylarına, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde uygulamalı kesim kursu verildi. Kurs ile acemi kasap yaralanmalarının önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Halk Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü işbirliğine düzenlenen kursa 18 kasap adayı katıldı. Aralarında üniversite adaylarının da bulunduğu adaylara hayvanın kesim pozisyonuna getirilmesi, bıçağın hangi açı ile kullanılması gerektiği, deri yüzme ve parçalama gibi işlemler en ince ayrıntısına kadar anlatıldı. Usta öğreticiler, kasapların kesim esnasında kendilerini yaralamamaları için de önemli püf noktalarına değindi.

Kursa ilişkin açıklama yapan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Gürsoy, Tarsus'ta ihtiyaç olan kurban kesim kursu için 18 kursiyerimizi buraya getirdik. İş güvenliği ve din konusundaki eğitimlerden sonra kurban kesimi ve deri yüzümü çalışmasını bire bir yaptırdık dedi.

Kurs ile her Kurban Bayramı'nda yaşanan acemi kasap vakalarının önüne geçilmek isteniyor.

Kaynak: DHA