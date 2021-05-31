Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem

Mersin'in Anamur ilçesi açıklarında Güzelyurt Körfezi'nde 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremMersin'in Anamur ilçesi açıklarındaki Güzelyurt Körfezi'nde saat 09.23'te deprem kaydedildi. Büyüklüğü 4,3 olan deprem, yerin 25,63 kilometre derinlikte oldu.

Deprem nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybının olmadığı tahmin ediliyor.

KANDİLLİ 4.4 OLARAK AÇIKLADI

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü, 4.4 olarak açıkladı. Depremin, 9.1 kilometre derinlikte meydana geldiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmet Karakaş