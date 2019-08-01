MERSİN İlk defa uçmanın heyecanını yaşadılar

İlk defa uçmanın heyecanını yaşadılar

Mersin'de, Akdeniz Belediyesi ve Karacailyas Veteranlar Spor Kulübü Derneği ile Türkiye Hava Sporları Federasyonu (THSF) işbirliğinde gerçekleştirilen organizasyonda çocuklar, 'microlight' adı verilen hafif motorlu hava aracı ile ilk defa uçmanın heyecanını yaşadı.

Tarsus Kıyı Kesimi Turizm Bölgesi yolundaki etkinlik öncesinde konuşan Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, geçmiş yılların aksine günümüzde havayolu ulaşımının yaygınlaştığını söyledi. Buna rağmen hala uçağa binmeyen çocukların varolduğunu dile getiren Gültak, dezavantajlı mahallelerden başarılı öğrencileri uçuş duygusu ile karşı karşıya getirmek istediklerini kaydetti.

Başkan Gültak konuşmasının ardından microlighta binerek, bölgenin üzerinde yaklaşık 20 dakikalık bir keşif turu yaptı.

Daha sonra 13 yaşındaki ortaokul öğrencileri Katibe Şahutoğlu ve Enes Akelma, ilk kez uçmanın heyecanını yaşadı. Şahutoğlu havada heyecanlı anlar yaşadığını ve pilot olmak istediğini dile getirirken, Akelma ise havada geçirdiği anları hiçbir zaman unutmayacağını aktardı.

1 hafta sürecek olan organizasyon ile yüzlerce çocuk gökyüzü ile buluşma şansı yakalayacak.

Kaynak: DHA