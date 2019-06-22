Mersin Gastronomi Müzesi için Hatay'da inceleme yapıldı

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden bir heyet, tarihi Karamancılar Konağı'nın restore edilerek Mersin Gastronomi Müzesi olarak faaliyete girmesi projesi kapsamında, Hatay Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki 'Gastronomi Evi'nde incelemelerde bulundu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Haydar Ali Ulusoy başkanlığındaki heyette, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Fatma Yanık, ilgili şube müdürleri, akademisyenler, mimarlar, müzeciler ve sivil toplum örgütü temsilcileri yer aldı.

Geleneksel Antakya evinin özüne uygun olarak restore edilen ve kentin zengin yemek kültürünü şehre gelen misafirlere başarılı bir şekilde tanıtan UNESCO Hatay Gastronomi Evi'nde yer alan kahve odası, Selçuklu odası, Osmanlı odası, modern oda ve cumhuriyet odası hakkında yetkililerden bilgi alan heyet, daha sonra sunum ve toplantı gerçekleştirdi.

Müzenin restorasyonunda kent aidiyetini hissettirecek unsurlar da yer alacak

Tarihi Karamancılar Konağı'nın restore edilerek Mersin Gastronomi Müzesi haline getirilmesiyle ilgili proje hakkında sunum yapan mimarlar Oğuz Ekici iile Yeşim Bay Ekici, hayata geçecek olan Mersin Gastronomi Müzesi'nin, kentin yerel ve kültürel lezzetlerinin yer alacağı ve tanıtılacağı bir yapıyı barındırmasının yanı sıra, Mersin kültürü ve tarihini yansıtan motiflerin de yer alacağını ifade ettiler. Müzenin restorasyonunda kent aidiyetini hissettirecek unsurların da yer alacağını ifade eden mimar Yeşim Bay Ekici, Mersin'in zaten yapı itibarıyla buna uygun olduğunu belirtti.

Katılımcıların da fikirlerini beyan ettiği sunumun ardından heyet, Hatay'ın dünya çapında ödüllü yöresel yemeklerinin tadına bakma imkanı bularak, Hatay Arkeoloji Müzesi'ni gezdi. - MERSİN

Kaynak: İHA