MERSİN DÖRTLER KARASI, ŞENLİKLE TANITILIYOR

19.08.2019 16:08

Mersin'in Tarsus ilçesine özgü olan 'Dörtler Karası' incirinin tanıtılması amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Tarsus İncir Şenliği, binlerce kişiyi ağırladı.

Eski Ankara yolu üzerindeki şenliğe CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ile binlerce vatandaş katıldı. Halk oyunları gösterisi ile başlayan şenlikte En İyi İncir Yarışması'nda dereceye giren üreticiler ödüllendirildi. Birinci Celil Köse, ödülünü Başkan Seçer'in elinden aldı.

Şenlikte konuşan Seçer, üreticilere ayni, nakdi ve teknik yardımların devam edeceğini belirterek, Bugüne kadar incir fidesi yardımı yapılmamış. Daire başkanı arkadaşımıza bu konuda talimat verdim. Üzerine çalışmalar yapılıyor. İncir fidesi dağıtımı gerçekleştireceğiz. Proje çalışmalarımız devam ediyor. Toroslar'ın eteklerindeki kadınlarımıza yönelik projelerimiz önemli dedi.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan ise şenliği önemsediğini belirterek, Dağlarından yağ, ovalarından ve bağlarından bal akan 10 bin yıllık tarihi ile büyük bir kentimiz Tarsus. Toprağın altı da altın, üstü de altın. İncir Şenliği anlamlı, ancak ben daha fazla incir tatlısının ve çeşidinin artırılmasını önemsiyorum. İnciri üretimi, hasadı ve pazarlaması ile ödül verebilirsiniz ama ciddi bir kooperatif, dayanışma, üretim ve paylaşma ile katkı değerlerini ortaya koyarsınız diye konuştu.

Şenliğe katılanlar, konuşmaların ardından Kent Orkestrası'nın konseri ile eğlenme fırsatı buldu.

Kaynak: DHA