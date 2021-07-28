Mersin Devlet Opera ve Balesi "Operacapella" konseriyle sanatseverlerle buluşacak

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) "Operacapella" konseriyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

MDOB'tan yapılan açıklamaya göre, insan sesinin enstrüman olarak kullanıldığı "acapella" çok sesli müzik türü, 31 Temmuz Cumartesi günü saat 20.30'da Mersin Güzel Sanatlar Galerisi bahçesindeki konserle beğeniye sunulacak.

Koro şefliğini Anıl Aydın'ın yapacağı konserde, MDOB sanatçıları Türk besteciler, dünya koro repertuvarı ile Afrika melodilerini seslendirecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal