Mersin'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
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Mersin'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Gül Meltem Temiz - Haberler | Güncel
Mersin'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Mersin'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

MEZİTLİ, MERSİN (AA) - Mersin'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

M.H. idaresindeki 33 MA 6511 plakalı panelvan, merkez Mezitli ilçesi İsmet İnönü Bulvarı'ndaki altgeçitte önce 33 AHU 288 plakalı otomobile ardından 01 DEN 69 plakalı hafif ticari araca çarptı.

Kaza yapan araçlara çarpmamak için ani fren yapan 33 D 3963 plakalı otomobile ise 33 KEZ 11 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan 2 kişi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Mersin'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Mersin'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Mersin'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Mersin'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı

AA / Gül Meltem Temiz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin'deki zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Haberler
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