Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde Bizans dönemine ait depolama çukuru bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde Bizans dönemine ait depolama çukuru bulundu

Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde Bizans dönemine ait depolama çukuru bulundu
Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'de yer alan ve milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle dikkati çeken Yumuktepe Höyüğü'nde bu sezon kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait depolama çukuru bulundu.

Mersin'de yer alan ve milattan önce 7 binli yıllara uzanan geçmişiyle dikkati çeken Yumuktepe Höyüğü'nde bu sezon kazı çalışmalarında Bizans dönemine ait depolama çukuru bulundu.

Yaklaşık bir ay önce başlayan tarihi höyükteki kazıları, İtalya'nın Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığındaki 25 kişilik ekip yürütüyor.

Bu yıl höyüğün farklı alanlarında gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, Bizans dönemine ait depolama çukuru ile birçok testi bulundu.

Kazı başkanı Caneva, gazetecilere, bu sene bölgede 28. kazı sezonunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bölgede yaklaşık bir aydır kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Caneva, çalışmalarının ekim sonuna kadar süreceğini belirtti.

Caneva, bu yıl kendisinin son kazı çalışması olacak höyükte, küçük izlerden yola çıkarak, toplumun nasıl organize edildiğini, ekonomik ve sosyal ilişkilerini anlamaya çalışacaklarını aktardı.

-Yumuktepe açık hava müzesi olacak

Yumuktepe Höyüğü'nde güzel gelişmelerin yaşandığı bilgisini veren Caneva, "Çalışmalarımızda Bizans dönemine ait depolama çukuru ve içerisinde bir sürü testi çıktı. Testiler tüm olarak ortaya çıkarıldı. Çok iyi bir haberimiz var. Geçen hafta kurulda son incelemesi yapıldı, onaylandı, şimdi burası açık hava müzesi olacak. En kısa zamanda, belki bir, iki senede bu olacak. Kazı bitince Yumuktepe için başka bir zaman başlıyor. Açık hava müzesi halk ve turistler için çok güzel olacak." diye konuştu.

Caneva, höyüğün çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yaptığını, bölgede milattan önce 7 binden başlayarak milattan sonra 14. yüzyıla kadar kesintisiz yerleşimin olduğunu söyledi.

Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde Bizans dönemine ait depolama çukuru bulundu
Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde Bizans dönemine ait depolama çukuru bulundu
Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde Bizans dönemine ait depolama çukuru bulundu
Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde Bizans dönemine ait depolama çukuru bulundu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı
Koparmanın cezası 80 bin lira olan kum zambakları çiçek açtı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Tanju Özcan Mansur Yavaş Süleyman Soylu
Magazin Acun Ilıcalı Demet Akalın Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Ozan Tufan Umut Meraş Şenol Güneş Ünal Karaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Mersin'deki Yumuktepe Höyüğü'nde Bizans dönemine ait depolama çukuru bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.9.2021 14:00:03. #1.14#

title