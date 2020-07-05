Mersin'deki şifalı su kaynakları sağlık turizmine kazandırılıyor
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Mersin'deki şifalı su kaynakları sağlık turizmine kazandırılıyor

- Mersin'deki şifalı su kaynakları sağlık turizmine kazandırılıyor Erdemli ilçesindeki 'içmeler mesire alanı'nda bulunan yer altı kaynak suyunun şifa özelliği ile sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu bildirildi Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan 'içmeler mesire...

05.07.2020 09:38 | Son Güncelleme: 05.07.2020 09:44

- Mersin'deki şifalı su kaynakları sağlık turizmine kazandırılıyor

Erdemli ilçesindeki 'içmeler mesire alanı'nda bulunan yer altı kaynak suyunun şifa özelliği ile sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğu bildirildi

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde bulunan 'içmeler mesire alanı'ndaki yer altı kaynak sularının, sağlık turizmine kazandırılmasının hedeflendiği bildirildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Sıraç Mahallesi'nde temeli atılan ve 150 dönümlük alan içine kurulu 'içmeler mesire alanı' projesine hız verildi. Mesire alanındaki yer altı kaynak suyunun şifalı olmasıyla sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olan bölge, kuş sesleriyle ruhu, şifalı suyuyla da bedeni besleyecek. Kır kahvesi, kır lokantası, bakkal, spor alanları ve çadır alanlarına sahip mesire alanında ayrıca yöresel ürünlerin satışı da yapılarak çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlara istihdam sağlanacak. Vatandaşların aileleriyle rahatlıkla zaman geçirebileceği, şehir merkezinden uzaklaşarak doğayla iç içe kalabileceği projesinin tamamlanması için yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Bulaşık ve çamaşır yıkama alanlarından spor alanlarına, şifalı suyun rahatlıkla doldurulabileceği şadırvanlara kadar pek çok detayın düşünüldüğü tesiste, vatandaşlar belediyenin kurduğu çadırlarda ücret karşılığı kalabilecek. Kendi çadırını kurmak isteyenler ise cüzi bir ücret karşılığında konaklama yapabilecek.

Bölgenin alt yapısı iyileştiriliyor

Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinatörü Vedat Uzunbağ, atıl vaziyette kalan projeye nisan ayında yeninden başladıklarını belirterek, "Yollarımızı yapıyoruz. Buranın her yıl bozulan yolları vardı. Dağdan gelen çok yoğun yağmur suları var" dedi. Çadır alanlarının yerlerini kilit taşı ve bordür taşıyla döşeyerek konaklayan misafirlerin yağmurdan ve dış etkilerden etkilenmeyeceğini ifade eden Uzunbağ, "Yaptığımız iş bundan sonraki yıllara da sağlıklı ve sağlam bir şekilde kalabilsin diye çok ciddi bir altyapı hazırladık" ifadelerini kullandı.

Yöresel ürünlerin satışı yapılacak

İçmeler mesire alanına girişin ücretsiz olduğunu kaydeden Uzunbağ, "Girişte mahalle usulü bir bakkalımız olacak. Bakkalımızın yanında yöredeki mahallerimize tahsis edeceğimiz 5 tane yöresel ürünler satışının yapılacağı küçük dükkanlarımız var. Yöre halkı yetiştirdiği ürünleri burada satabilecek. Satış stantlarımızın dışında iki tane kır kahvemiz, bir tane kır lokantamız var. Muhteşem bir tabiat zenginliğini gözlerin önüne seriyor" diye konuştu.

Sağlık turizmine katkı sunulacak

Düzenli olarak ailesiyle birlikte şifalı su kaynağından su doldurmaya gelen Nurcan Bahar ise yıllar önce bir avcı tarafından keşfedilen suyun böbreklere iyi geldiği söyledi. Bahar, "Benim çocuklarımın böbrekleri kum üretiyor ve idrar yollarında iltihap oluyor. Devamlı olarak buradan içme suyumuzu götürüyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından buraya su almaya gelen bütün vatandaşlarımız suyumuzdan memnun. Herkese tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Elvanlı Mahallesi Muhtarı Mustafa Hayta da içmeler mesire alanının yolu açıldığından bu yana şifalı su kaynağından dolayı bölgenin çok misafir ağırladığını söyledi.

Mersin'deki şifalı su kaynakları sağlık turizmine kazandırılıyor

Kaynak: İHA

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