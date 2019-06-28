Mersin'deki şiddetli yağış

Mersin'in Tarsus ilçesinde şiddetli yağış sonrası oluşan selin hasar verdiği köprü, yol ile 2 ayrı mahalledeki istinat duvarları onarıldı.

Tarsus Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çokak ve Çavuşlu Mahallerinde 20 Haziran tarihindeki aşırı yağış nedeniyle meydana gelen selin zarar verdiği bölgelerde iş makineleriyle bakım ve onarım çalışmaları tamamlandı.

Ekiplerin hasar tespiti yaptığı mahallerdeki köprü, yol ve istinat duvarları yenilendi.

Çökmeler nedeniyle araç trafiğine kapatılan yollar da çalışmaların ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte 20 Haziran tarihindeki meydana gelen şiddetli yağışta, Çokak Mahallesi'ndeki Zekeriya Çayan İlk ve Ortaokulunun bahçe duvarının 50 metrelik kısmı selin etkisiyle yıkılırken, Çavuşlu Mahallesi'nde de dere yatağına yakın evlerin bahçesini su basmış, yollar zarar görmüş, bazı elektrik direkleri devrilmişti.

Kaynak: AA