Mersin'deki patlamanın şüphelileri yakalandı
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Mersin'deki patlamanın şüphelileri yakalandı

31.10.2020 13:36 | Son Güncelleme: 31.10.2020 13:40
Mersin'deki patlamanın şüphelileri yakalandı

MERSİN'de bir alışveriş merkezinin yakınındaki boş arazide meydana gelen patlamayla ilgili 1'i kadın, 6 şüpheli yakalandı.

MERSİN'de bir alışveriş merkezinin yakınındaki boş arazide meydana gelen patlamayla ilgili 1'i kadın, 6 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, patlayıcı maddeler ile düzenek yapmak için kullanılan elektronik cihaz ele geçirdi.

Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin yakınındaki boş arazide 11 Ekim günü patlama meydana geldi. Kaldırımda yürüyen bir kişi, elinden hafif yaralandı. Bölgede geniş çaplı güvenlik önlemi alan polis, patlamaya zaman ayarlı ses bombasının neden olduğunu belirledi.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin adreslerini saptadı. Adreslere düzenlenen operasyonla 1'i kadın, 6 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise RDX-PETN olarak bilinen patlayıcı maddeleri düzenek haline getirmek için kullanılan elektronik materyaller ile çok sayıda dijital malzeme ele geçirildi.

2 gün önce adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile salıverildi.Aralarında 1 kadının da bulunduğu 3 şüphelinin sorguları da bugün tamamlandı. Sabah saatlerinde hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra Mersin Adliyesi'ne getirildi. Kapalı otopark kısmından binaya alınan şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebi ile mahkemeye sevk edildi.

Mersin'deki patlamanın şüphelileri yakalandı
Mersin'deki patlamanın şüphelileri yakalandı
Mersin'deki patlamanın şüphelileri yakalandı
Mersin'deki patlamanın şüphelileri yakalandı
Mersin'deki patlamanın şüphelileri yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adnan AÇIKGÖZ

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