Mersin'de yüzmek için nehre giren genç kayboldu
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Mersin'de yüzmek için nehre giren genç kayboldu

Mersin'de yüzmek için nehre giren genç kayboldu
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Mersin'in Mut ilçesinde, yüzmek için girdiği nehirde kaybolan genci arama çalışması başlatıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, yüzmek için girdiği nehirde kaybolan genci arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Kemenli Mahallesi'nden Göksu Nehri'ne giren Mehmet Keleş (17) akıntıya kapıldı.

Gencin gözden kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler bölgede arama çalışması başlattı.

Mersin'de yüzmek için nehre giren genç kayboldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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