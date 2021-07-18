Mersin'de yüzmek için nehre giren genç kayboldu
Mersin'in Mut ilçesinde, yüzmek için girdiği nehirde kaybolan genci arama çalışması başlatıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde, yüzmek için girdiği nehirde kaybolan genci arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, Kemenli Mahallesi'nden Göksu Nehri'ne giren Mehmet Keleş (17) akıntıya kapıldı.
Gencin gözden kaybolduğunu gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler bölgede arama çalışması başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler