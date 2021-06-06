5 katlı binanın çatısına çıkan şahıs, beşinci katın balkonuna düşerek böyle kurtuldu
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5 katlı binanın çatısına çıkan şahıs, beşinci katın balkonuna düşerek böyle kurtuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın çatısına çıkan bir şahıs, bir süre asılı kaldığı binanın çatısından 5. katın balkonuna düşerek kurtuldu. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı.

Merkez Yenişehir ilçesi 45 Evler Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde bir şahıs çıktığı 5 katlı binanın çatısında asılı kaldı. Düşme tehlikesi geçiren şahsın yardım çığlıklarını duyan binadaki vatandaşların büyük bölümü balkonlarına çıkarak olayı korku dolu gözlerle izledi.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİ

Binanın çatısında bir süre asılı kalarak ölümle burun buruna gelen şahıs, kendini daha sonra 5. katın balkonuna bıraktı. Balkon demirinin üzerine düşen şahsın yardımını evdekiler yetişti. Şahsın binaya hangi amaçla çıktığı ise öğrenilemedi.

5 katlı binanın çatısına çıkan şahıs, beşinci katın balkonuna düşerek böyle kurtuldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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