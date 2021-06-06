5 katlı binanın çatısına çıkan şahıs, beşinci katın balkonuna düşerek böyle kurtuldu

Mersin'de henüz bilinmeyen bir nedenle 5 katlı binanın çatısına çıkan bir şahıs, bir süre asılı kaldığı binanın çatısından 5. katın balkonuna düşerek kurtuldu. Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedilerek sosyal medyada yayınlandı.