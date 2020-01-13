Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı
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Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 21 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

13.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:58
Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı

'in ilçesinde, 21 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarından sonuç alınamadı.

İlçeye bağlı 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki 'ın bulunmasına yönelik çalışmalara devam edildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarına Erdemli İlçe Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri katıldı.


Kaçar'a ait herhangi bir ize rastlanamazken, havanın kararması ve bölgedeki tipi nedeniyle arama çalışmalarına son verildi.

Arama ve kurtarma çalışmalarına hava şartlarına bağlı olarak yarın yeniden başlanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA
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