Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı
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Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 18 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.

10.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:08
Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

'in ilçesinde, 18 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Alınan bilgiye göre, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki 'ı bulmak için başlatılan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle 6 gün önce ara verilen çalışmalar bölgede yeniden yürütülüyor.

Çalışmalara jandarma, AFAD, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi ekipleri ile gönüllü vatandaşlar katılıyor.

Bölgede kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve kar yağışının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
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