Mersin'de yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmaları yeniden başladı

10.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:08

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 18 gün önce karla kaplı yaylada kaybolan kişiyi arama çalışmalarına yeniden başlandı.

Alınan bilgiye göre, 2 bin 200 rakımlı Musabozulduğu Yaylası'nda 23 Aralık'ta arkadaşlarıyla yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan 63 yaşındaki Ali Kaçar'ı bulmak için başlatılan ancak olumsuz hava şartları nedeniyle 6 gün önce ara verilen çalışmalar bölgede yeniden yürütülüyor.

Çalışmalara jandarma, AFAD, Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi, Erdemli Belediyesi ekipleri ile gönüllü vatandaşlar katılıyor.

Bölgede kar kalınlığının 1,5 metreyi bulduğu ve kar yağışının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA