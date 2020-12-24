Mersin'de yaşlı çift 21 gün süren Kovid-19 mücadelesini kazandı
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Mersin'de yaşlı çift 21 gün süren Kovid-19 mücadelesini kazandı

24.12.2020 14:37 | Son Güncelleme: 24.12.2020 14:40
Mersin'de yaşlı çift 21 gün süren Kovid-19 mücadelesini kazandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 92 yaşındaki Halil ve 85 yaşındaki eşi Elif Topçu, 21 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan 92 yaşındaki Halil ve 85 yaşındaki eşi Elif Topçu, 21 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Topçu çifti 21 Aralık'ta, yüksek ateş, halsizlik ve iştahsızlık şikayetleri üzerine Erdemli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kovid-19 testleri pozitif çıkan yaşlı çift, burada tedaviye alındı. Yaklaşık 2 haftalık müdahaleden sonra Toros Devlet Hastanesine sevk edilen Topçu çifti, 21 günlük tedaviyle hastalığı yenip sağlığına kavuştu.

Hastaneden taburcu edilen Halil Topçu, gazetecilere yaptığı açıklamada, konuşmakta zorluk çektiğini söyledi.

Zor bir hastalığa karşı mücadele verdiğini belirten Topçu, "Bu illet bulaşıcı, herkes çok dikkat etsin. 'Bana bulaşmaz.' denilmesin. Mümkün mertebe maskesiz kimse sokaklara çıkmasın." dedi.

Elif Topçu da hastalığın nereden bulaştığını anlamadıklarını dile getirerek, "İnsanlar bu hastalığa yakalanmamak için maskelerini takıp temiz temiz giyinsinler, kalabalıklara girmesinler. Allah, Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Onun sayesinde hastanelerde çok iyi baktılar, doktorlarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yaşlı çiftin oğlu Mehmet Topçu da anne ve babası dışında 6 kardeşinin de Kovid-19'u atlattığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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