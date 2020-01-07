Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (9)

07.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 07.01.2020 16:48

SİTE SAKİNLERİ KABUSU YAŞADI

Mersin'in merkez Mezitli ilçesinde etkili olan şiddetli yağmurda birçok araç, su taşkınları nedeniyle sürüklendi. Davultepe Cumhuriyet Mahallesi Onur Sitesi'nde park halindeki bazı araçlar, taşkında üst üste yığıldı. Araçlarda hasar meydana gelirken, sahipleri de şok yaşadığını söyledi.

Kaynak: DHA

Gece aniden gelen sel sularının araçları sürüklediğini belirten site müdürü Neslihan Gürgen, birinci kattaki evlerin içine kadar su girdiğini söyledi. Gürgen, "Çok kuvvetli suydu. Araçları sürükleyip üst üste fırlattı. Yıkım çok büyük" diye konuştu. Site yöneticisi Cemal Dolar da büyük tehlike atlattıklarını belirterek, "Yukarıdan gelen su yıkıcı oldu. Suyun içindeki odun ve kaya parçaları dış kapıyı kırdı. Yüzlerce araç hasar gördü" dedi.