Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu
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Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu

30.12.2020 14:39 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:13

Mersin'de yarısı suya gömülmüş halde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. 25 yaşında olduğu öğrenilen Alican Çubuk'un cansız bedeni, ancak MESKİ'nin suyu boşaltması sonrasında çıkarılabildi.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Siteler Mahallesi'nde bulanan bir mobilya fabrikasının yan tarafındaki boşlukta, yarısı suya gömülmüş halde bir erkek cesedi bulundu.

MESKİ SUYU ÇEKİNCE CANSIZ BEDEN ORTAYA ÇIKTI

Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler bölgeyi kordon altına alırken, suyu çekmek için MESKİ'den yardım istendi. Suyun çekilmesinin ardından ceset üzerinde inceleme yapan ekipler, darp veya delici alet izine rastlamadı.

Mersin'de yarısı suya gömülmüş halde erkek cesedi bulundu

ÜZERİNDEN KALP İLACI ÇIKTI

Ölen şahsın 25 yaşındaki Alican Çubuk olduğu tespit edilirken, üzerinde kalp ilacı çıktı. Cumhuriyet Savcısının incelenmesinin ardından ceset, cenaze arabasıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mersin'de yarısı suya gömülmüş halde erkek cesedi bulundu
Daha 25 yaşındaydı! Cansız bedeni yarısı suya gömülmüş halde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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