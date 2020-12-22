Mersin'de yangın mağduru ailenin ihtiyaçları karşılanacak

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, ev yangını mağduru ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Limonluk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında bulunan dairede, elektronik kontağından çıktığı değerlendirilen yangında evleri hasar gören Küçükaslan ailesini ziyaret etti.

Evde zarar tespiti yapan ekipler, ailenin ihtiyaçlarının karşılanması için harekete geçti.

Ekipler tarafından evde tadilat yapılacak, aileye kıyafet ve eşya desteği verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ev sahibi Gülşen Küçükaslan, desteklerinden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Öte yandan, Yenişehir Belediyesi ekiplerince de evde inceleme yapıldı.

Belediye tarafından Küçükaslan ailesine destek verileceği bildirildi.

Kentte 18 Aralık'ta, Yenişehir ilçesi Limonluk Mahallesi'ndeki bir apartmanın 4'üncü katında bulunan dairede yangın çıkmış, evde mahsur kalan 4 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılmış, yangın nedeniyle evde hasar meydana gelmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci