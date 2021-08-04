Mersin'de yangın bölgesindeki hayvanlara yem desteği

Mersin'in Silifke ilçesindeki yangın bölgesindeki alanlara hayvanlar için yem bırakıldı.

Mersin'in Silifke ilçesindeki yangın bölgesindeki alanlara hayvanlar için yem bırakıldı.

İlçede 29 Temmuz'da çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ederken, vatandaşlar da doğadaki hayvanları unutmadı.

Işıklı Mahallesi'nde bir araya gelen vatandaşlar, yangın bölgesindeki belirlenen alanlara yem bıraktı.

Mahalle Muhtarı Zafer Can, gazetecilere, ilçede büyük bir yangının meydana geldiğini anımsattı.

Bölgenin yangından etkilendiğini dile getiren Can, "Yaban hayatındaki hayvanlar evlerimize kadar gelmeye başladı. Biz de bunu görünce yem aldık, sulak alanların yakınına getirip bırakıyoruz. Onların da yaşamasını istiyoruz. Çünkü dünya sadece bizim değil. Dünya hayvanlarıyla, canlılarıyla, bitkileriyle, kuşlarıyla hepimizin. Bizle beraber hayvanlarımız, canlılarımız hepsi yaşasın. Biz destek olmaya geldik." diye konuştu.

Vatandaşlardan Bilal Aslan da hayvanların aç kalmaması için bu desteği yaptıklarını aktardı.

Silifke ilçesinde 29 Temmuz'da çıkan orman yangını nedeniyle çok sayıda ev tedbir amaçlı boşaltılmış, kuvvetli rüzgar nedeniyle ilçe merkezi ve farklı noktalara yayılan yangında bazı evlerde hasar oluşmuştu. Yangın, 3. gününde kontrol altına alınmış, bölgede soğutma çalışmaları başlatılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya