Mersin'de Trafik Kazası: 1 Ölü
Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Mersin'de otomobille çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 33 LR 920 plakalı motosikletin sürücüsü Serdar Gökhan Sarı (17), Anamur ilçesi Kalınören Mahallesi'nde M.K idaresindeki 33 L 4972 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen genç yaralandı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Sarı kurtarılmadı.
Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Sarı'nın cenazesi, hastane morgundan alınarak ailesine teslim edildi.