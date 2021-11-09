Mersin'de taksi şoförlerine uyarıcı broşürler dağıtıldı

MERSİN (AA) - Mersin'de trafik ekipleri tarafından taksi şoförlerine yönelik uyarıcı broşürler dağıtıldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, vatandaşların güvenilir hizmet alması ve yaşanabilecek sorunların en aza indirilmesi için kısa mesafe ile trafik yoğunluğu gibi nedenlerle yolcu alınmaması konularında taksi şoförlerinin uyması gereken 12 kurala ait görsellerin farklı dillerde hazırlanarak taksiler ve duraklara bırakıldığı belirtildi.

Görsellerin durak, bekleme noktaları ve taksi içleri gibi yolcuların görebileceği yerlere asıldığı ifade edilen açıklamada, taksi şoförlerine de bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.