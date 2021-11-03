Mersin'de şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu - Haberler
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Mersin'de şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

AA / Burcu Kaya - Haberler | Güncel
Mersin'de şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, seralarda zarar oluştu.

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle çatılar uçtu, seralarda zarar oluştu.

Tisan ve Arkum mahallelerinde şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle bazı restoranların çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.

Arkum mahallesinde ise şiddetli rüzgar nedeniyle bazı seralar zarar gördü.

Bölgede hasar tespit çalışmalarının başladığı belirtildi.

Mersin'de şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

Mersin'de şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

Mersin'de şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

Mersin'de şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oldu

AA / Burcu Kaya - Son Dakika Haberleri
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