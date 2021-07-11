Mersin'de sedir balı üreticisinin yüzünü güldürdü
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Mersin'de sedir balı üreticisinin yüzünü güldürdü

Mersin'de sedir balı üreticisinin yüzünü güldürdü
Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Mersin'de Toros Dağları'nda sedir balı üreticiliği yapan arıcılar rekolteden memnun kaldı.

Mersin'de Toros Dağları'nda sedir balı üreticiliği yapan arıcılar rekolteden memnun kaldı.

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Kurt, gazetecilere, sedir ormanlarında bal hasadının devam ettiğini söyledi.

Toros Dağları'nda yaklaşık 4 bin arıcı olduğunu ifade eden Kurt, mevsimin kurak geçmesi nedeniyle arıcıların çiçek balından beklediği verimi alamadığını kaydetti.

Kurt, sedir ormanlarında devam eden bal hasadının ise üreticinin yüzünü güldürdüğünü belirtti.

Arı üreticisi Celal Çay da çiçek balındaki rekolte düşüklüğünü kapatacakları sedir balının kendileri için umut olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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