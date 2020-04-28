Mersin'de sağlık çalışanlarına 5 bin cerrahi maske ve 50 siperlik desteği Mersin'de faaliyet gösteren Oyak Beton, sağlık çalışanları için hazırlattıkları 5 bin cerrahi maske ile 50 siperliği, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti.

Mersin'de faaliyet gösteren Oyak Beton, sağlık çalışanları için hazırlattıkları 5 bin cerrahi maske ile 50 siperliği, İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, firma temsilcisi Sabri Oltan, İl Sağlık Müdürü Sinan Bahçacı'yı ziyaret etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçacı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına yönelik teveccühün arttığını belirtti.

Bahçacı, ekipman açısından bir sıkıntıları olmasa da stokları güçlü tutmak için bu tür destekleri önemsediklerinin aktardı.

Firma temsilcisi Oltan da zor dönemde ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlara destek olmayı amaçladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Müdürümüzün talimatı ile Mersin'de görev yapan sağlık çalışanlarının kullanımı için hazırlattığımız maskelerin ilk partisini bugün teslim ettik. Zorlu süreçte millet olarak bir ve beraber olmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın özverili ve gayretli çalışmalarıyla bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza olan inancımız tam. Firma olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız."

Oltan, daha sonra 5 bin cerrahi maske ile 50 siperliği teslim etti.

Kaynak: AA