Mersin'de ruhsatsız balık avlayan 3 kişiye 13 bin 92 lira ceza - Haberler
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Mersin'de ruhsatsız balık avlayan 3 kişiye 13 bin 92 lira ceza

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de ruhsatsız balık avlayan 3 kişiye 13 bin 92 lira ceza

Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 3 balıkçıya 13 bin 92 lira ceza kesildi.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de ruhsatı olmadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 3 balıkçıya 13 bin 92 lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, ruhsat tezkeresi almayan 3 kişinin balık avı yaptığı tespit edildi.

Balıkçılara 13 bin 92 lira idari ceza uygulandı.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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Haber: Mersin'de ruhsatsız balık avlayan 3 kişiye 13 bin 92 lira ceza - Haberler
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