"Renkli" halat çekme şampiyonası
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"Renkli" halat çekme şampiyonası

Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz - Haberler | Kültür Sanat

Mersin merkezli Halat Çekme Federasyonunca düzenlenen takımlar arası halat çekme şampiyonası, renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin merkezli Halat Çekme Federasyonunca düzenlenen takımlar arası halat çekme şampiyonası, renkli görüntülere sahne oldu.

İl Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle Mezitli Spor Salonu'nda düzenlenen yarışmaya, Akdeniz, Mezitli, Toroslar ve Yenişehir ilçelerinden 175 sporcu katıldı.

Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen yarışmada, sporcular dereceye girmek için kıyasıya mücadele etti. Sporcuların eğlenceli anlar yaşadığı yarışma, renkli görüntülere sahne oldu.

Müsabakaların ardından dereceye giren katılımcılara başarı belgesi verildi.

Halat Çekme Federasyonu Başkanı Eray Aldemir, AA muhabirine, kent genelinde çeşitli yarışmalar düzenlediklerini söyledi.

Halat çekme sporunu her yaştan insanın yapabileceğini ifade eden Aldemir, "Bu spor bizim genlerimizde var. Halat çekme ata sporumuz. Osmanlı Devleti'nden bu yana süregelen bir spor dalı. Dünyada 72 ülkede yapılıyor ve uluslararası şampiyonaları var. Sporcularımız bu sporu yaparak hem eğleniyorlar hem de takım sporu olduğu için rekabet ve birlik ile beraberliği öğreniyorlar." diye konuştu.

Etkinliği AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ile vatandaşlar izledi.

'Renkli' halat çekme şampiyonası
'Renkli' halat çekme şampiyonası
'Renkli' halat çekme şampiyonası
'Renkli' halat çekme şampiyonası
'Renkli' halat çekme şampiyonası
'Renkli' halat çekme şampiyonası
'Renkli' halat çekme şampiyonası
'Renkli' halat çekme şampiyonası
'Renkli' halat çekme şampiyonası

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem Temiz

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