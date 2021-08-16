Mersin'de otomobilin köprüdeki bariyeri aşarak dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
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Mersin'de otomobilin köprüdeki bariyeri aşarak dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı

Mersin'de otomobilin köprüdeki bariyeri aşarak dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar - Haberler | Güncel

Mersin'in Akdeniz ilçesinde otomobilin köprüdeki bariyeri aşarak dere yatağına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde otomobilin köprüdeki bariyeri aşarak dere yatağına devrildiği kazada 2 kişi yaralandı.

A.C.G. (25), kullandığı 33 ADH 453 plakalı otomobille Çay Mahallesi'ndeki Deliçay Köprüsü'nden geçtiği sırada tıra çarpmamak için manevra yaptı.

Kontrolden çıkan araç, köprüdeki bariyeri aşarak yaklaşık 15 metreden su olmayan dere yatağına devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Karayolları ekipleri de köprü ve çevresinde önlem aldı.

Kazada yaralanan sürücü ile H.G. (20), ekipler tarafından otomobilden çıkarılarak ambulansa taşındı.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

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