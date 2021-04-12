Mersin'de otomobilin kağıt toplayıcısına çarpma anı güvenlik kamerasında
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Mersin'de otomobilin kağıt toplayıcısına çarpma anı güvenlik kamerasında

Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de otomobilin kağıt toplayıcısına çarpma anı güvenlik kamerasında

Mersin'in Yenişehir ilçesinde atık kağıt toplayan kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde atık kağıt toplayan kişi otomobilin çarpması sonucu yaralandı, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İstemihan Talay Caddesi'nde otomobil, "çekçek" diye tabir edilen aracıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kağıt toplayıcısına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, yaralı kağıt toplayıcısını hastaneye kaldırdı.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde otomobilin çarptığı kişinin aracın üzerine düşerek yola savrulması ve sürüklenmesi yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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