Mersin'de otobüsün çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler
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Mersin'de otobüsün çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel
Mersin'de otobüsün çarptığı otomobildeki 3 kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün otomobile çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde otobüsün otomobile çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 63 ACV 237 plakalı yolcu otobüsü, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'nda aynı yönde giden Ahmet Bozkurt yönetimindeki 27 U 8425 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada otomobilde bulunan sürücü ile kızları S.B. ve B.N.B. yaralandı.

Otomobilde sıkışan yaralılar, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 3 yaralı, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine götürüldü.

AA / Selahattin Özbozkurt - Son Dakika Haberleri
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