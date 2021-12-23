Mersin'de ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan 2 araç sürücüsünden 1'i yakalandı - Haberler
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Mersin'de ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan 2 araç sürücüsünden 1'i yakalandı

Mersin'de ölümlü ve yaralanmalı trafik kazasına karışan 2 araç sürücüsünden 1'i yakalandı
AA / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin'in Anamur ilçesinde 1 yayanın hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasında olay yerinden kaçan 2 araç sürücüsünden 1'i yakalandı.

ANAMUR, MERSİN (AA) - Mersin'in Anamur ilçesinde 1 yayanın hayatını kaybettiği, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasında olay yerinden kaçan 2 araç sürücüsünden 1'i yakalandı.

Ermenek-Anamur kara yolu Çeltikçi Mahallesi'nde dün yolun karşısına geçmek isteyen Ayhan Yılmaz'a sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir aracın çarpmasının ardından bu kişiye yardım etmek üzere yaya olarak yola çıkan Naciye Abun'a da başka bir aracın çarpmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kazada hayatını kaybeden Ayhan Yılmaz'a çarpan aracı tespit etti.

Ekipler, 16 yaşındaki sürücü B.T'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, B.T'nin ağabeyinin otomobilini izinsiz alarak gezmeye çıktığı sırada Yılmaz'a çarptığı iddia edildi.

Kazaya karışan diğer araç ve sürücüsünün bulunmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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AA / İbrahim Polat - Son Dakika Haberleri

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