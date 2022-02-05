Mersin'de obezite hastasına kaymakamlıktan yardım eli

Mersin'in Erdemli ilçesinde, obezite nedeniyle evinden çıkamayan kadının biriken su faturası için kaymakamlık tarafından destek sağlanacak.

Tömük Mahallesi'ndeki tek odalı evde zihinsel engelli oğlu Mehmet ile yaşayan 52 yaşındaki Münevver Akça, obezite nedeniyle 150 kilograma ulaşınca hareket edemez hale geldi.

Akça'nın su faturası borçlarının yaklaşık 10 bin liraya ulaştığını öğrenen komşularının girişimiyle borcun 11 taksit halinde ödenmesine karar verildi.

Borcun ilk taksiti kadının komşusu tarafından ödendi, kalan taksitleri ise Erdemli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üstlendi.

Akça, gazetecilere, kocası ve kızının evi terk etmesinin ardından engelli oğluyla yaşamaya başladığını belirterek, hastalık nedeniyle zor günler geçirdiğini söyledi.

AA - Güncel