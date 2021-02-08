Mersin'de naranciye paketleme fabrikasında yangın (1)

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi bağlarbaşı mevkiinde 200 kişinin çalıştığı narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangında alevler fabrikayı sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN