Mersin'de naranciye paketleme fabrikasında yangın (1)
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Mersin'de naranciye paketleme fabrikasında yangın (1)

08.02.2021 22:51 | Son Güncelleme: 08.02.2021 22:55
Mersin'de naranciye paketleme fabrikasında yangın (1)

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi bağlarbaşı mevkiinde 200 kişinin çalıştığı narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı.

MERSİN'in merkez Akdeniz ilçesine bağlı Huzurkent Mahallesi bağlarbaşı mevkiinde 200 kişinin çalıştığı narenciye paketleme fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede yayılan yangında alevler fabrikayı sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi ile müdahale ediliyor.


Mersin'de naranciye paketleme fabrikasında yangın (1)
Mersin'de naranciye paketleme fabrikasında yangın (1)
Mersin'de naranciye paketleme fabrikasında yangın (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa ERCAN

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