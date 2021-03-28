Mersin'de muz sarartma tesisinde yangın
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Mersin'de muz sarartma tesisinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'in Anamur ilçesinde muz sarartma tesisinde yangın çıktı.

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Mersin'in Anamur ilçesinde muz sarartma tesisinde yangın çıktı. Çevre ilçelerden de itfaiye ekiplerinin destek verdiği yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Ören Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir muz sarartma tesisinde, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği yangına ilk etapta iş yeri çalışanları, ardından itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangının büyümesi üzerine, çevre ilçelerden de takviye ekipler istenildi. Jandarma ekiplerince bölgede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerin söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

(İrem Koca/İHA)

Mersin'de muz sarartma tesisinde yangın
Mersin'de muz sarartma tesisinde yangın
Mersin'de muz sarartma tesisinde yangın
Mersin'de muz sarartma tesisinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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