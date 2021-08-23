Mersin'de motosiklet denetimi
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Mersin'de motosiklet denetimi

Mersin'de motosiklet denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 179 motosiklet sürücüsüne toplam 84 bin 169 lira idari para cezası uygulanırken, 11 motosiklet trafikten men edildi.

Mersin'de motosiklet sürücülerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, kurallara uymadığı tespit edilen 179 motosiklet sürücüsüne toplam 84 bin 169 lira idari para cezası uygulanırken, 11 motosiklet trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, trafik kazalarını, önlemek sürücü ve yolcuların trafik güvenliğini arttırmak, sürücüleri trafik kural, yasaklama ve kısıtlamalarına uygun şekilde motosiklet kullanmalarına yönlendirmek amacıyla il genelinde denetim yapıldığı bildirildi. Denetimlerde, Mersin merkezde 504 motosiklet kontrol edilerek, 175 motosiklet sürücüsüne 78 bin 599 lira idari para cezası uygulanırken, 11 motosikletin trafikten men edildiği ifade edildi. İlçelerde yapılan denetimlerde 35 motosiklet kontrol edilirken, 3 motosiklet sürücüsüne 3 bin 450 lira idari para cezası, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile bağlı İstasyonlarda yapılan denetimlerde ise 40 motosiklet kontrol edilerek, 15 motosiklet sürücüsüne 2 bin 120 lira idari para cezası uygulandığı belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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