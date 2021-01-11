Mersin'de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin'de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu

11.01.2021 08:29 | Son Güncelleme: 11.01.2021 08:33
Mersin'de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu

MERSİN'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle meyve ağaçları erken çiçek açtı, bahçelerin sulamasında kullanılan göletler kurudu.

MERSİN'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle meyve ağaçları erken çiçek açtı, bahçelerin sulamasında kullanılan göletler kurudu.

Küresel ısınma nedeniyle hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tarımı olumsuz etkiliyor. Mersin'de yağmur yağmayınca, hava sıcakları da mevsim normallerinin üzerinde seyredince, meyve ağaçları çiçek açtı. Yalancı bahara aldanan ağaçlar rengarenk çiçek açtı. Soğuklarla birlikte açan çiçeklerin dökülecek olması üreticiyi kara kara düşündürmeye başladı. Bazı üreticiler seralarını kapatarak çiçekleri koruma altına alırken açık alandaki ağaçların çiçek dökmesinin rekoltenin düşmesine neden olacağı söyleniyor.

Elma, dut, erik, nektarin gibi meyve ağaçlarının zamanından önce çiçek açtığını dile getiren ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, "Havaların sıcak seyretmesi nedeniyle meyve ağaçları çiçek açtı. Bu bizim için dezavantaj. Geçtiğimiz hafta elma ağaçları çiçek açmıştı. Bu ilk defa karşılaştığımız bir durumdu. Çiçekler meyveye geçmeye başladı. Şubat ayında açması gereken çiçek aralık-ocak ayında açtı. Üretici normal şartlarda şubat ayında serayı kapatırdı ancak bitkilerin aralık ayında çiçek açması nedeniyle ocak ayında serayı kapatmak zorunda kaldı. Ancak açık alanda böyle bir şansımız olmadığı için soğuk vurduğunda çiçekler dökülecek. Bu da rekolte de düşüşe neden olacak. Düşük rekolte hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkileyecek. Bütün meyve ağaçları yalancı bahara aldanıp çiçek açmadan yağmurların yağmasını, soğukların gelip geçmesini umut ediyoruz. Yağmurların yağmaması nedeniyle bitkiler topraktan gelen suyu alamadı. Sadece meyvede değil bu sene tüm ürünlerde rekolte kaybı yaşayacağız. Üretim azlığı nedeniyle fiyatlarda artış meydana gelecek" dedi.TARIM ALANLARINI BESLEYEN GÖLETLER KURUDU

Bölgede yağış düşmeyince tarım alanlarını besleyen göletler de kurudu. Üreticiler yağmurun yağması için dua ederken, göletlerden beslenen yaban hayvanları da durumdan olumsuz etkileniyor.


Mersin'de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu
Mersin'de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu
Mersin'de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu
Mersin'de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu
Mersin'de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu
Mersin'de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu
Mersin'de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu
Mersin'de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu
Mersin'de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mike Pence Ömer Çelik Fikri Sağlar Alparslan Türkeş
Magazin Cem Yılmaz Ajda Pekkan Demet Akalın Demet Özdemir
Spor Erol Bulut Fatih Terim Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Omar Elabdellaoui
Tüm Haberler Ocak Ankara Facebook Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.1.2021 08:34:57. #1.15#
title