Mersin'de meyveler çiçek açtı, göletler kurudu

MERSİN'de hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle meyve ağaçları erken çiçek açtı, bahçelerin sulamasında kullanılan göletler kurudu.

Küresel ısınma nedeniyle hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi tarımı olumsuz etkiliyor. Mersin'de yağmur yağmayınca, hava sıcakları da mevsim normallerinin üzerinde seyredince, meyve ağaçları çiçek açtı. Yalancı bahara aldanan ağaçlar rengarenk çiçek açtı. Soğuklarla birlikte açan çiçeklerin dökülecek olması üreticiyi kara kara düşündürmeye başladı. Bazı üreticiler seralarını kapatarak çiçekleri koruma altına alırken açık alandaki ağaçların çiçek dökmesinin rekoltenin düşmesine neden olacağı söyleniyor.

Elma, dut, erik, nektarin gibi meyve ağaçlarının zamanından önce çiçek açtığını dile getiren ziraat mühendisi Deniz Gürbüz, "Havaların sıcak seyretmesi nedeniyle meyve ağaçları çiçek açtı. Bu bizim için dezavantaj. Geçtiğimiz hafta elma ağaçları çiçek açmıştı. Bu ilk defa karşılaştığımız bir durumdu. Çiçekler meyveye geçmeye başladı. Şubat ayında açması gereken çiçek aralık-ocak ayında açtı. Üretici normal şartlarda şubat ayında serayı kapatırdı ancak bitkilerin aralık ayında çiçek açması nedeniyle ocak ayında serayı kapatmak zorunda kaldı. Ancak açık alanda böyle bir şansımız olmadığı için soğuk vurduğunda çiçekler dökülecek. Bu da rekolte de düşüşe neden olacak. Düşük rekolte hem üreticiyi hem de tüketiciyi olumsuz etkileyecek. Bütün meyve ağaçları yalancı bahara aldanıp çiçek açmadan yağmurların yağmasını, soğukların gelip geçmesini umut ediyoruz. Yağmurların yağmaması nedeniyle bitkiler topraktan gelen suyu alamadı. Sadece meyvede değil bu sene tüm ürünlerde rekolte kaybı yaşayacağız. Üretim azlığı nedeniyle fiyatlarda artış meydana gelecek" dedi.TARIM ALANLARINI BESLEYEN GÖLETLER KURUDU

Bölgede yağış düşmeyince tarım alanlarını besleyen göletler de kurudu. Üreticiler yağmurun yağması için dua ederken, göletlerden beslenen yaban hayvanları da durumdan olumsuz etkileniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner AYDIN