Lüks otomobilin farlarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Lüks otomobilin farlarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in Yenişehir ilçesinde lüks otomobilin 2 farını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde lüks otomobilin 2 farını çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Akkent Mahallesi'nde oto galerideki lüks bir otomobilin yaklaşık 50 bin lira değerinde olduğu belirtilen 2 farının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin M.A, Ş.U, R.K. ve H.A. olduğunu belirledi.

Şüpheliler adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Ele geçirilen farlar da sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla salıverildi.

Güvenlik kamerasına, 2 şüphelinin lüks otomobilin farlarını çalarak kaçması yansıdı.

Lüks otomobilin farlarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
Lüks otomobilin farlarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
Lüks otomobilin farlarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı
Lüks otomobilin farlarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Şeyma Subaşı Türkan Şoray Merve Boluğur
Spor Caner Erkin Fatih Terim İsmail Kartal Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Letonya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Lüks otomobilin farlarını çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 zanlıdan 1'i tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.3.2021 09:50:55. #1.14#
title