Mersin'de limon hasadı sona erdi
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Mersin'de limon hasadı sona erdi

17.02.2021 12:45 | Son Güncelleme: 17.02.2021 12:45
Mersin'de limon hasadı sona erdi

Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 60'ının yapıldığı Mersin'de hasat tamamlandı.

Türkiye'nin limon üretiminin yüzde 60'ının yapıldığı Mersin'de hasat tamamlandı.

Mersin Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Ahmet Dursen Şahin, limon hasadının sona ermesi nedeniyle Erdemli ilçesinde hasat edilen limonların konulduğu soğuk hava deposunda basın açıklaması yaptı.

Yeni tip koronavirüs salgınına rağmen limon üretiminde istedikleri seviyeyi yakaladıklarını belirten Şahin, "Bu yıl 7 milyon kasa limon hasat edildiğini tahmin ediyoruz. Üretilen limonlarımız hem yurt içi hem de yurt dışındaki talepleri karşılayacak düzeyde." dedi.

Türkiye limon üretiminin yüzde 60'ının Mersin'de yapıldığına işaret eden Şahin, şunları söyledi:

"Kesimi yapılan limonlar, gerekli işlemlerden geçirilerek bir kısmı iç piyasaya, bir kısmı ihracata bir kısmı da yaz döneminde arz ve talebi karşılamak üzere depolara dinlenmeye, yani halk arasındaki ifadeyle 'yatağa' alınıyor. Bin bir emekle yazın kavurucu sıcakta, kışın ise dondurucu soğukta üretimi gerçekleşen limonun hepsini ihracata gönderme, iç piyasada da tüketme şansımız yok. Hepsini ihraç etmiş olsak bu kez iç tüketimi karşılayamayız ve yurt dışından ithal limon getirmek zorunda kalırız. Bu da üreticiye de ülkeye de yük getirir. Arz talep dengesinin sağlanması için limonlarımızı depolara dinlenmeye alıyoruz."

Limon üreticisi Bünyamin Ayaz da iç piyasanın limon talebini fazlasıyla karşılayabileceklerini dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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