Mersin'de kullanılmayan öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de kullanılmayan öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara neden oldu

17.03.2021 22:43 | Son Güncelleme: 17.03.2021 22:46
Mersin'de kullanılmayan öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara neden oldu

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kullanılmayan özel öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kullanılmayan özel öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü.

Arpaçbahşiş Mahallesi 109. Sokak'ta, yaklaşık 2 yıldır kullanılmayan öğrenci yurdunun çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine adrese gelen itfaiye ekipleri, alt kata da sıçrayan yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

Bu arada, jandarma ekipleri, olay yerinde kalabalık oluşturan vatandaşlara yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymaları yönünde uyarıda bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Demet Akalın Türkan Şoray Ezgi Eyüboğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Mesut Bakkal Halis Özkahya Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de kullanılmayan öğrenci yurdunda çıkan yangın hasara neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 22:47:31. #1.14#
title