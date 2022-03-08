Mersin'de Kovid-19 nedeniyle ölen hemşire için tören yapıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren hemşire Fatma Top Kurt için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi.

Erdemli Devlet Hastanesindeki törene Kurt'un ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kaymakam Avni Kula, Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, hastanenin başhekimi Erman Eker ve sağlık çalışanları da katıldı.

Törende konuşan Eker, çalışma arkadaşlarını kaybetmekten dolayı üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Acımız büyük, anlatmak için kelimeler bulamıyorum. Fatma hemşiremiz her zaman güler yüzlü ve işini dört dörtlük yapan bir hemşireydi." dedi.

Dua okunmasının ardından Kurt'un cenazesi, defnedilmek üzere Asri Mezarlığı'na gönderildi.

Evli ve bir çocuk annesi olan Fatma Top Kurt'un 27 yıldır hemşirelik yaptığı öğrenildi.

AA / Kültür Sanat