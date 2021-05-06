Kontrolden çıkan tırın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı
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Kontrolden çıkan tırın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Ali T. idaresindeki 33 ABM 090 plakalı tır, Limonlu Mahallesi D-400 kara yolunda, yol kenarındaki elektrik direğine çarpıp devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri araç sürücüsünü ayakta tedavi etti.

İçinde süt tozu bulunan tırın devrilme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kontrolden çıkan tırın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kontrolden çıkan tırın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kontrolden çıkan tırın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı
Kontrolden çıkan tırın devrilme anı güvenlik kamerasına yansıdı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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