Mersin'de keçiboynuzunun pekmeze yolculuğu başladı
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Mersin'de keçiboynuzunun pekmeze yolculuğu başladı

28.12.2020 12:39 | Son Güncelleme: 28.12.2020 12:39
Mersin'de keçiboynuzunun pekmeze yolculuğu başladı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, üreticilerin binbir emekle yaz aylarında dalından toplayarak çuvallarda dinlenmeye bıraktığı keçiboynuzundan pekmez yapılıyor.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, üreticilerin binbir emekle yaz aylarında dalından toplayarak çuvallarda dinlenmeye bıraktığı keçiboynuzundan pekmez yapılıyor.

Doğada kendiliğinden yetişebilen, düşük maliyetli keçiboynuzunun, ağustosta hasadının yapılıp aralık sonuna kadar çuvallarda dinlendirildiği süreç tamamlandı.

Çuvallardan çıkarılan ürünler, kazanlarda saatlerce kaynatılıp dinlendirilmesinin ardından pekmeze dönüşüyor.

Kilosu 200 liradan satılıyor

Keçiboynuzu yetiştiricisi Kerim Yılmaz, gazetecilere, pekmezin zahmetli bir sürecin ardından sofralardaki yerini aldığını söyledi.

Aralık sonuna kadar dinlendirdikleri keçiboynuzunun öncelikle sert olan meyvelerini kırdıklarını ifade eden Yılmaz, "Daha sonra soğuk suda 24 saat bekleterek özünü aldık. Soğuk sudan almış olduğumuz özü 24 saat odun ateşinde kazanda kaynattık. Gerçekten bu çok zahmetli bir iş. Ancak tadına bakıldığında zahmete değiyor." diye konuştu.

Yılmaz, şifa kaynağı keçiboynuzu pekmezinin kilosunu 200 liradan sattıklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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