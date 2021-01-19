Mersin'de karda mahsur kalan 10 tır belediye ekiplerince kurtarıldı
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Mersin'de karda mahsur kalan 10 tır belediye ekiplerince kurtarıldı

19.01.2021 05:11 | Son Güncelleme: 19.01.2021 05:14
Mersin'de karda mahsur kalan 10 tır belediye ekiplerince kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kar nedeniyle mahsur kalan 10 tır, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde, kar nedeniyle mahsur kalan 10 tır, ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin 1500 rakımdaki Tozlu Mahallesi'nde etkili olan kar dolayısıyla mermer taşıyan tırlar mahsur kaldı.

Sürücülerin yardım istemesi üzerine Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Başkanlığı karla mücadele ekipleri, iş makineleriyle yolu açarak araçlara ulaştı.

Bölgede, yol açma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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