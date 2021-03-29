Kar nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kar nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de, Erdemli-Ayrancı Karayolu'nda kardan dolayı araçlarıyla yolda 3,5 saat mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı.

Mersin'de, Erdemli-Ayrancı Karayolu'nda kardan dolayı araçlarıyla yolda 3,5 saat mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 2'si çocuk 5 kişiden oluşan Meksikalı aile Erdemli-Ayrancı Karayolu'nu kullanarak Mersin'den Konya'ya gitmek için yola çıktı.

Ailenin aracı 2 bin 200 rakımda bulunan Abatçeşmesi mevkisinde kara saplandı. Kar nedeniyle kapalı olan yoldan çıkamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Merkezi karla mücadele ekibi gerekli hazırlıkları yaparak mahsur kalan ailenin bulunduğu noktaya ulaştı.

Ekiplerin 3,5 saatlik çalışması sonucu kara saplanan araç ve aile kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi olan Meksikalı ailenin bir süre jandarma karakolunda misafir edildiği öğrenildi.

Bu arada, bölgede navigasyonu izleyen sürücülerin zaman zaman kapalı yola girerek kar ve buzlanma sebebiyle yolda mahsur kaldığı bildirildi.

Kar nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
Kar nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
Kar nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı
Kar nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ezgi Mola Binnur Kaya Berrak Tüzünataç Cemal Can Canseven
Spor Cenk Tosun Erol Bulut Ersun Yanal Mesut Bakkal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kar nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 01:34:52. #1.15#
title