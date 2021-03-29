Kar nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı

Mersin'de, Erdemli-Ayrancı Karayolu'nda kardan dolayı araçlarıyla yolda 3,5 saat mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı.

Mersin'de, Erdemli-Ayrancı Karayolu'nda kardan dolayı araçlarıyla yolda 3,5 saat mahsur kalan Meksikalı aile kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 2'si çocuk 5 kişiden oluşan Meksikalı aile Erdemli-Ayrancı Karayolu'nu kullanarak Mersin'den Konya'ya gitmek için yola çıktı.

Ailenin aracı 2 bin 200 rakımda bulunan Abatçeşmesi mevkisinde kara saplandı. Kar nedeniyle kapalı olan yoldan çıkamayan aile, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Merkezi karla mücadele ekibi gerekli hazırlıkları yaparak mahsur kalan ailenin bulunduğu noktaya ulaştı.

Ekiplerin 3,5 saatlik çalışması sonucu kara saplanan araç ve aile kurtarıldı.

Sağlık durumu iyi olan Meksikalı ailenin bir süre jandarma karakolunda misafir edildiği öğrenildi.

Bu arada, bölgede navigasyonu izleyen sürücülerin zaman zaman kapalı yola girerek kar ve buzlanma sebebiyle yolda mahsur kaldığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı