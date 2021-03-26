Mersin'de kar nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan kişi kurtarıldı
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Mersin'de kar nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Derviş Çömez - Haberler | Güncel
Mersin'de kar nedeniyle aracıyla yolda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Mersin'de, Erdemli-Ayrancı Karayolunun 70'inci kilometresinde kardan dolayı aracıyla yolda 3 saat mahsur kalan kişi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Merkezi Karla Mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'de, Erdemli-Ayrancı Karayolunun 70'inci kilometresinde kardan dolayı aracıyla yolda 3 saat mahsur kalan kişi, Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Merkezi Karla Mücadele ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Musa Sekman yönetimindeki 38 EN 405 plakalı araç, Erdemli-Ayrancı Karayolunun 70'inci kilometresi 2 bin 200 rakımda bulunan Abatçeşmesi mevkiinde kara saplandı.

Kar nedeniyle kapalı olan yoldan çıkmaya çalışan Sekman, aracı çıkartamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Durumun bildirilmesi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi Erdemli Koordinasyon Merkezi karla mücadele ekibi gerekli hazırlıkları yaparak mahsur kalan Sekman'ın bulunduğu noktaya ulaştı. Çalışmaların ardından kara saplanan araç ve sürücüsü kurtarıldı.

Sürücü Musa Sekman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kayseri'den İzmir'e gitmek üzere yola çıktığını ancak işleri dolayısıyla önce Mersin'e geldiğini belirtti.

Navigasyona göre hareket ettiğini ifade eden Sekman, "Navigasyon da yolun daha kısa olduğunu gösteriyor. Ben de navigasyonu ayarlayıp İzmir'e en kestirme yoldan gitmek üzere Erdemli-Ayrancı Karayoluna yöneldim. Bir süre geldikten sonra yolun karlı olduğunu gördüm ancak karlı yola girmiş oldum. Karlı ortamdan çıkmak için bir süre uğraşmama rağmen aracı çıkartamadım ve telefonun çektiği en yakın noktadan ekiplerden yardım istedim. Mersin Büyükşehir'in ekipleri yaklaşık 3 saat sonra gelerek beni kurtardı, teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Derviş Çömez

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